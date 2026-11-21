I fedeli del santuario di Strà si preparano domenica 22 novembre ad accogliere il nuovo parroco, don Giacomo Ferraglio, che alle 15 farà il suo ingresso ufficiale accompagnato dal vicario del vescovo, monsignor Giuseppe Basini. Sarà un momento di festa, ma anche un momento di restituzione per dire grazie a monsignor Mario Dacrema, per tanti anni ha consentito al santuario di prosperare.

«Nel 2011, dopo la morte del fondare – dicono alcuni parrocchiani rivolgendosi a don Mario - hai consentito al santuario di restare aperto».

«Non ti sei mai tirato indietro, hai fatto tantissimi lavori, dalla cripta al tetto, senza mai cercare soldi, ma affidandoti sempre alla Provvidenza».

«Oggi – dicono ancora i parrocchiani -, per motivi di salute, lasci il tuo incarico, ma non il posto che hai conquistato nei nostri cuori. Non vogliamo salutarti, ma dirti semplicemente grazie»