Strada dei Vini e dei Sapori piacentini: eletto Pizzamiglio

Si è tenuta nei giorni scorsi la 26esima assemblea ordinaria della Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli Piacentini che ha visto la proclamazione del nuovo presidente, Stefano Pizzamiglio, azienda agricola La Tosa. Dopo quattro mandati, la presidente Elisabetta Virtuani passa le chiavi dell’itinerario enogastronomico piacentino a un viticoltore che ha sempre avuto a cuore il territorio e la collaborazione tra i diversi attori per la valorizzazione dell’identità dei Colli Piacentini.

Virtuani rimarrà al fianco di Pizzamiglio nel ruolo di direttrice per la gestione operativa e progettuale; nel team anche la memoria storica della Strada, Maria Carla Gazzola che ne cura il coordinamento.