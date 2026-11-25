Due distributori di carburanti del piacentino sono stati sanzionati dalla Guardia di finanza perché esponevano tabelle prezzi difformi da quanto in realtà gli automobilisti pagavano al rifornimento. Gli impianti complessivamente controllati sono sei. Nei distributori sanzionati la differenza di prezzi portava ad ottenere un ingiusto vantaggio competitivo sugli altri distributori della zona.

La normativa prevede la pubblicizzazione dei prezzi dei carburanti commercializzati, l’esposizione dei prezzi effettivamente praticati per ciascuna tipologia di carburante in maniera separata per ogni modalità di erogazione, l’indicazione dei prezzi visibili dalla carreggiata in modalità “servito”, qualora presente e disponibile anche l’erogazione “self”, l’indicazione della modalità di erogazione “servito” in caso di indisponibilità - anche momentanea - del “self”, il rispetto dell’ordine dall'alto verso il basso sulla cartellonistica: gasolio, benzina, GPL, metano e obbligo di riportare i prezzi dei carburanti cd. «speciali» su cartelloni separati.

I due distributori sanzionati, rischiano una sanzione amministrativa fino a 2.000 euro. Le operazioni condotte dalla Guardia di Finanza si inseriscono in un pianificato dispositivo di potenziamento ed intensificazione dei servizi di vigilanza nel settore delle accise e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi, con particolare attenzione ai distributori stradali di carburante e agli obblighi di comunicazione dei prezzi praticati al consumo. I militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Piacenza hanno eseguito, nel corso degli ultimi due mesi, diversi interventi ispettivi.