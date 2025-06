Torna la Silver Flag: le regine delle corse sfilano tra i borghi

Dalla prima edizione del 1996 con appena 5 auto, alla 29° con 200 vetture storiche in gara: la Vernasca Silver Flag, organizzata dal Cpae con Fiva e Asi, si terrà domani (sabato 14 giugno) e domenica 15. Tema 2025: “Campioni del Mondo!”, tributo all’anno d’oro dell’automobilismo italiano, il 1975. Tra le chicche in mostra: una Fiat 130 HP del 1907, tre Maserati anni ’50, la Lancia Stratos dell’Asi, e presenze illustri come Miki Biasion e Arturo Merzario. Attesa anche una delegazione giapponese con Shiro Nakamura, ex capo design Nissan. Il concorso dinamico attraverserà Castell'Arquato, Lugagnano e Vernasca. Salite sabato alle 11 e 15.30, domenica alle 10.30, con premiazioni nel pomeriggio. «Portiamo il mondo nel borgo e il borgo nel mondo», commenta il sindaco Rocchetta. Un evento che crea turismo e valorizza la Val d'Arda.