Torneo interforze al via: «Si gioca alla memoria di Giuseppe Trenchi»

Una piacevole tradizione che quest'anno sarà dedicata alla memoria di un caro amico che non c'è più. È iniziato ufficialmente al campo della Biffi di San Rocco al Porto la sesta edizione del torneo di calcio a 8 interforze e primo “Memorial Giuseppe Trenchi”, organizzato dal CAI di Piacenza e con il patrocinio del Comune. Otto in tutto le formazioni che si sfideranno, solo una sarà la vincitrice dopo la finalissima che si terrà al campo sportivo di Quarto il prossimo 15 maggio: Guardia di Finanza, 2° Reggimento Genio Pontieri, Polizia di Stato, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Polizia locale, Polizia penitenziaria e Polo di Mantenimento.

Quest'anno tutti i proventi del torneo di calcio verranno devoluti ad Asp Azalea per i servizi Hospice e area disabili di Borgonovo. L'evento si è dunque aperto con la benedizione del cappellano don Massimo Gelmi e con le prime partite tra Polizia locale e Carabinieri (detentori del titolo 2025) e Finanza e Pontieri. Le fasi eliminatorie sono in programma al campo Biffi nei giorni del 22 e 27 aprile e del 6 maggio dalle 17, ultimo giorno di girone l'8 maggio alle 18.30, quindi le semifinali il 13 maggio dalle 18. Le finali si sposteranno al campo sportivo di Quarto dalle 17 di venerdì 15 maggio.