Tra i vigneti della Valchiavenna spunta una panchina gigante

Porta i colori del territorio, la panchina rossa gigante installata, da pochissimi giorni, in località Dametti di Lugagnano, Valchiavenna. Ufficialmente parte del "Big Bench Community Project”, è la numero 413: «La parte in ferro è color sabbia e ricorda i nostri calanchi. Per la seduta, in legno, abbiamo scelto il color vinaccia, che non è impattante ed è un colore della tradizione vitivinicola, oltre a ricordare i pampini d'autunno», spiega Tiziano Camorali, socio titolare dell'azienda agricola Camorali Pierluigi, promotrice dell'idea. Nata qualche anno fa, quando «ho visto un servizio in televisione, rimasi colpito dalle panchine e decisi di mettermi al lavoro. A giugno scorso abbiamo mandato la candidatura al Bbcp, serve raccontare la storia del luogo in cui si desidera installarla, e le caratteristiche. Una volta accettata ci hanno mandato i disegni tecnici a cui attenersi in fase di realizzazione». La panchina è lunga 3 metri e 20 ed è alta 2 metri e 20.

