Treni, più fermate estive per i pendolari nelle stazioni di Pontenure e Cadeo
Trenta corse giornaliere confermate fino al 13 giugno. Poi, con il nuovo orario, il servizio si stabilizzerà su 27 fermate prioritariamente sulla linea Parma/Milano – Bologna
Redazione Online
|4 ore fa
Confermato il potenziamento dei collegamenti ferroviari nelle stazioni di Pontenure e Cadeo, con il mantenimento delle fermate aggiuntive introdotte la scorsa estate da Trenitalia Tper in accordo con la Regione Emilia-Romagna.
L'incremento dell’offerta – passata da 7 a 30 fermate quotidiane – era stato inizialmente pianificato per garantire la mobilità durante i lavori di manutenzione al ponte stradale sul Nure.
Il progressivo gradimento dei viaggiatori, testimoniato da un importante e stabile aumento dei passeggeri e l’integrazione riuscita con l’intenso traffico della linea, resa possibile dalle condizioni tecniche e commerciali dell’orario, hanno permesso di strutturare il potenziamento. Ciò ha consentito di mantenere il servizio anche dopo la riapertura del ponte, consolidando il treno come alternativa sostenibile e competitiva per il territorio.
Nel dettaglio, l’attuale offerta di 30 corse giornaliere resterà invariata fino al 13 giugno (i sistemi di acquisto sono già aggiornati). A partire dall’entrata in vigore dell’orario estivo, il servizio si stabilizzerà su 27 fermate giornaliere, concentrate prioritariamente sulle relazioni Parma/Milano – Bologna, garantendo una copertura efficiente e costante per i pendolari e i viaggiatori della tratta.
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