Trevozzo più verde grazie ai ragazzi del centro "Emma Serena"

I ragazzi e le ragazze del centro socio riabilitativo Emma Serena di San Nicolò hanno piantumato tre gelsi bianchi e due aceri di monte a lato gli impianti sportivi di Trevozzo. Hanno voluto così dire «grazie» al Comune di Alta Val Tidone che di recente li ha ospitati in occasione di Borgo in fiore, a Caminata. In quell'occasione i ragazzi e le ragazze del centro gestito da Coopeslios avevano partecipato al taglio del nastro e illustrato i loro progetti e attività.

In cambio di quello spazio che c è stato concesso – dicono gli educatori dell'Emma Serena– abbiamo voluto ricambiare con un dono a favore di tutta la comunità di Alta Val Tidone. Ai cinque alberi donati a Trevozzo contiamo di aggiungerne altri da mettere a dimore in varie zone del territorio di Alta Val Tidone».