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Un arcobaleno completo sopra Piacenza: lo spettacolo dopo il maltempo | LE VOSTRE FOTO

Le precipitazioni della serata hanno anche attenuato il caldo degli ultimi giorni, lasciando spazio a un cielo capace di sorprendere

Marcello Tassi
Marcello Tassi
|2 giorni fa
L'arcobaleno sopra Agazzano
L'arcobaleno sopra Agazzano
1 MIN DI LETTURA
Ieri, mercoledì 15 luglio, i rovesci attesi sono arrivati puntuali e, insieme a un temporaneo sollievo dall'afa che ha caratterizzato gli ultimi giorni, hanno regalato anche uno degli spettacoli più affascinanti che la natura possa offrire. Nella prima serata di ieri un arcobaleno completo è comparso sopra Piacenza e in diverse zone della provincia, catturando l'attenzione di tanti cittadini. Il fenomeno si è formato grazie alla combinazione tra la pioggia (portata dalla perturbazione annunciata nelle previsioni) e il sole che, tornando a fare capolino dietro le nubi, ha creato le condizioni ideali per la comparsa dell'arco multicolore. Per diversi minuti il cielo si è tinto di colori, regalando uno scorcio suggestivo che non è passato inosservato.
Oltre allo spettacolo, le precipitazioni hanno contribuito ad attenuare, almeno temporaneamente, il caldo intenso che aveva accompagnato le giornate precedenti, riportando temperature più gradevoli e un po' di refrigerio su città e provincia. Come spesso accade in queste occasioni, sono stati in molti a immortalare il momento con il proprio smartphone. Chi desidera condividere le immagini dell'arcobaleno può inviarle alla redazione all'indirizzo [email protected]: gli scatti più significativi potranno essere raccolti e pubblicati.
Alessandro Carini
Alessandro Carini
Agazzano - Marco Frattola
Agazzano - Marco Frattola
Agazzano
Agazzano
Agazzano
Agazzano
Bruno Davoli
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Caorso
Caorso
Centovera - Angie Ramirez
Centovera - Angie Ramirez
Centovera - Angie Ramirez
Centovera - Angie Ramirez
Cotrebbia Nuova di Calendasco - Monica Losi
Cotrebbia Nuova di Calendasco - Monica Losi
Cotrebbia Nuova di Calendasco - Monica Losi
Cotrebbia Nuova di Calendasco - Monica Losi
Ilaria Perrotta
Ilaria Perrotta
Ivan Maliboshka
Ivan Maliboshka
Laura Molinari
Laura Molinari
Laura Molinari
Laura Molinari
Lodovico Morlacchini
Lodovico Morlacchini
Lodovico Morlacchini
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Rocchetta di Morfasso - Gian Paolo Oddi
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San Giorgio Piacentino - Giovanni Conte
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Teresa Repetti
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