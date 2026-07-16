Un arcobaleno completo sopra Piacenza: lo spettacolo dopo il maltempo | LE VOSTRE FOTO

Ieri, mercoledì 15 luglio, i rovesci attesi sono arrivati puntuali e, insieme a un temporaneo sollievo dall'afa che ha caratterizzato gli ultimi giorni, hanno regalato anche uno degli spettacoli più affascinanti che la natura possa offrire. Nella prima serata di ieri un arcobaleno completo è comparso sopra Piacenza e in diverse zone della provincia, catturando l'attenzione di tanti cittadini. Il fenomeno si è formato grazie alla combinazione tra la pioggia (portata dalla perturbazione annunciata nelle previsioni) e il sole che, tornando a fare capolino dietro le nubi, ha creato le condizioni ideali per la comparsa dell'arco multicolore. Per diversi minuti il cielo si è tinto di colori, regalando uno scorcio suggestivo che non è passato inosservato.

Oltre allo spettacolo, le precipitazioni hanno contribuito ad attenuare, almeno temporaneamente, il caldo intenso che aveva accompagnato le giornate precedenti, riportando temperature più gradevoli e un po' di refrigerio su città e provincia. Come spesso accade in queste occasioni, sono stati in molti a immortalare il momento con il proprio smartphone. Chi desidera condividere le immagini dell'arcobaleno può inviarle alla redazione all'indirizzo [email protected] : gli scatti più significativi potranno essere raccolti e pubblicati.

Alessandro Carini

Agazzano - Marco Frattola

Agazzano

Agazzano

Bruno Davoli

Caorso

Centovera - Angie Ramirez

Centovera - Angie Ramirez

Cotrebbia Nuova di Calendasco - Monica Losi

Cotrebbia Nuova di Calendasco - Monica Losi

Ilaria Perrotta

Ivan Maliboshka

Laura Molinari

Laura Molinari

Lodovico Morlacchini

Lodovico Morlacchini

Rocchetta di Morfasso - Gian Paolo Oddi

San Giorgio Piacentino - Giovanni Conte