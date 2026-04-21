"Valtidone Lentamente", venti escursioni tra natura, storia e cultura

Venti escursioni tra natura, storia e cultura lungo i cammini storici che attraversano la Valtidone, la Valtrebbia e l’Appennino Pavese. È questo il biglietto da visita di Valtidone Lentamente. Il calendario di uscite, organizzato dal Comitato Storico Culturale Valtidone, è stato presentato in Provincia, a significare la valenza sovracomunale del progetto Valtidone Lentamente che è arrivato ad abbracciare nove comuni tra Valtidone, Valluretta e Valtrebbia, due Province (Piacenza e Pavia), quattro cammini storici insieme a diversi sponsor e partner tra cui Banca Mediolanum agenzia di Castelsangiovanni a cui quest’anno, peraltro, si aggiunge anche Coldiretti. Tra i partner anche Progetto Vita. Tutte le uscite saranno infatti cardioprotette.

Questa domenica, 26 aprile, si parte lungo il Cammino di San Colombano tra Valtidone e Valluretta. Domenica 10 maggio il calendario 2026 di Valtidone Lentamente invita tutti a scoprire le cascate di Rivarolo, in territorio di Romagnese. Sabato 30 maggio si apre il ciclo “E uscimmo a riveder le stelle”, dedicato ai bagni di foresta serali. Il primo sarà a Pietragravina e i seguenti (sabato 27 giugno, sabato 25 luglio e sabato 29 agosto) a Colli Verdi, Castelvecchio e Torri di Gadignano. Sabato 20 giugno ci si gode il solstizio d’estate a Madonna del Monte, mentre sabato 4 luglio si parte alla scoperta delle coltivazioni di lavanda a Trebecco. Le escursioni proseguiranno fino a ottobre.