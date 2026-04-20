Valtidone: tre denunce per guida in stato di ebbrezza e patenti ritirate

Servizi rafforzati su tutta la Val Tidone piacentina nell’ambito di un dispositivo di prevenzione e vigilanza del territorio messo in campo dal Comando Provinciale Carabinieri di Piacenza, con particolare attenzione alla sicurezza stradale e al contrasto della guida in stato di ebbrezza. Il bilancio dell’attività, svolta tra la notte e la tarda serata di domenica 19 aprile, è di tre automobilisti denunciati in stato di libertà e altrettante patenti ritirate, a conferma di una presenza capillare dell’Arma lungo l’intera vallata, dalle principali arterie ai centri abitati.

Il caso più grave è stato accertato nelle prime ore del mattino a Gossolengo, lungo la Strada provinciale 28, dove i militari del Radiomobile del Bobbio, impegnati in un servizio perlustrativo, hanno fermato un 27enne residente a Piacenza, trovato alla guida della sua auto. Sottoposto ad accertamento etilometrico, il giovane è risultato positivo con valori pari a 2,02 g/l e 1,97 g/l, ben oltre i limiti consentiti dalla legge. Per lui è scattata la denuncia, con ritiro immediato della patente e sequestro amministrativo del veicolo.

Gli altri due episodi si sono registrati invece in tarda serata a Borgonovo, dove i controlli dei militari della locale Stazione Carabinieri hanno portato a individuare altri due conducenti in stato di ebbrezza, entrambi fermati in via Marconi. Nel primo caso si tratta di un 25enne residente a Rottofreno, controllato mentre si trovava a bordo di un’auto non di sua proprietà. Anche per lui l’etilometro ha dato esito positivo, con un valore pari a 1,87 g/l. Il giovane è stato quindi denunciato in stato di libertà e si è visto ritirare la patente, mentre l’autovettura è stata affidata al proprietario.

Poco dopo, sempre nella stessa zona, i carabinieri hanno denunciato anche un 31enne residente a Pianello Val Tidone, anch’egli fermato alla guida di un’auto non di proprietà. L’accertamento ha evidenziato un tasso alcolemico anche in questo caso superiore alla soglia consentita. Per il conducente sono scattati denuncia e ritiro della patente, mentre il mezzo è stato affidato a terzi. Gli interventi si inseriscono in un più ampio piano di controllo preventivo dell’intera Val Tidone, predisposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Piacenza per presidiare il territorio e prevenire comportamenti pericolosi alla guida, soprattutto nei fine settimana e nelle fasce orarie più sensibili.