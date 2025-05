Agricoltura in emergenza tra lupi e meteo: se ne parla a “Nel Mirino” su Telelibertà

La cronaca irrompe a "Nel Mirino". Questa sera, venerdì 30 maggio alle 21 su Telelibertà, la trasmissione condotta da Nicoletta Bracchi parlerà di agricoltura sotto pressione, tra i danni causati dalla fauna selvatica e le sfide imposte dal clima estremo. Da quest’ultimo punto di vista, si affronterà la questione dell’acqua, cercando di capire lo stato di salute dei comparti agricoli e se rispetto alla siccità patita anni fa non si registrino in questi mesi eccessive piogge per i nostri campi.

Per affrontare il tema allo Spazio Rotative interverranno Marco Trevisan, docente dell’Università Cattolica ed esperto di chimica del suolo, Luca Segalini, vicepresidente di Confagricoltura, Adriano Fortinelli di Coldiretti Piacenza e Tiziano Pizzasegola, presidente provinciale di Federcaccia Piacenza.

Finora, nel 2025, le precipitazioni nella nostra regione hanno raggiunto i 398,5 millimetri, superando la media del periodo che va dal 1991 al 2020. Nonostante le piogge, in alcuni aree anche abbondanti, si prevede, però, un’estate asciutta con un deficit pluviometrico fra i -25 mm e i -60 mm, senza considerare il problema ormai consueto dei fenomeni meteorologici estremi.

Non solo agricoltura, durante la trasmissione ci sarà anche un focus sui lupi che negli ultimi tempi hanno fatto parecchio discutere. Soltanto sabato scorso, ad esempio, è stato ucciso l’asino di un allevatore ad Agazzano. Tra l’altro i danni causati all’agricoltura emiliano-romagnola dalla fauna selvatica - cinghiali, lepri e fagiani compresi - sono stimati in 3 milioni annui. In tal senso, ci si confronterà sulla collaborazione necessaria fra enti locali, veterinari e allevatori, sulle misure di prevenzione e contenimento, sulle norme sanitarie e sulla caccia.