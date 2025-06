Cambio generazionale: il focus stasera a Nel Mirino

Questa sera, venerdì 6 giugno alle 21, a “Nel mirino” si parlerà di uno dei nodi che il nostro Paese è chiamato a sciogliere per garantirsi un futuro roseo. In altre parole, la trasmissione di Telelibertà condotta da Nicoletta Bracchi affronterà il tema del cambio generazionale.

Si partirà da un dato e da una considerazione: l’età media in Italia è oggi di 46,4 anni, una delle più alte in Europa. Inoltre le nuove generazioni, spesso formate e competenti, faticano a trovare spazio nei luoghi decisionali, nel mondo del lavoro e anche nelle amministrazioni locali. Per affrontare l’argomento, allo Spazio Rotative, si confronteranno Arcangela Ricciardi della facoltà Economia e Giurisprudenza dell’Università Cattolica, il vicepresidente di Federmanager Massimo Ratti, l’amministratrice delegata di Steel e presidente del Gruppo giovani di Confindustria Piacenza, Greta Gatti, e infine Corinna Mondani, amministratrice delegata di We.Ma e membro del consiglio direttivo di Confapi Industria.

Attraverso le storie personali e professionali dei quattro ospiti, si cercherà di capire le difficoltà che incontrano i giovani a ricavare uno spazio per sé stessi, ma anche quale ruolo possono giocare le realtà del territorio al fine di favorire il ricambio. Si discuterà inoltre delle sfide poste dalla resistenza al cambiamento da parte della generazione uscente e dalla mancanza di esperienza di quella entrante. Non mancheranno infine preziosi consigli per chi si affaccia oggi al mondo del lavoro. In tal senso l’attenzione sarà posta anche sulla questione del divario di genere.