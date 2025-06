Alessandra e Maria Luisa neo diplomate: mamma e figlia insieme all'esame di maturità

La vita è tutta una faccenda di incroci. Piccoli, grandi, enormi. Basta farci caso. In questa storia che racconta di famiglia (originaria della Puglia, salde radici da una vita a Sant’Antonio), di affetti, di riscatti cercati e trovati, ci sono una madre - Maria Luisa Torraco - e la figlia - Alessandra Nenna - che arrivando da premesse fisiologicamente diverse (anche se non distanti) sono giunte a diplomarsi lo stesso anno, una 18 anni, l’altra 48. Anzi, dopo i due scritti, il giorno dell’esame orale - data ufficiale del diploma - è stato lo stesso, due giorni f a. Anzi, la preside di una (la madre) era la presidente di commissione dell’altra (si tratta della dirigente Raffaella Fumi, per inciso). Non è finita: per il primo scritto di mercoledì scorso - affrontato una sui banchi al Romagnosi, la mamma, la figlia in aula all’Isii Marconi, dove ha frequentato l’indirizzo di chimica - hanno scelto entrambe la stessa traccia (la D2 sul tema del rispetto, mentre il giorno del secondo scritto era anche la data di compleanno di mamma Maria Luisa). Persino l’orale, nello stesso giorno, è caduto alla stessa ora, entrambe convocate per le 10 di due giorni fa. Insomma, chi crede soltanto al caso qui ha materia per riflettere.