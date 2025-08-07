Saturday, August 9

agg.

Saturday, August 9

Allarme West Nile, massima sorveglianza sulle donazioni di sangue

Tutti i donatori, anche asintomatici, vengono sottoposti a test molecolare per individuare il virus, trasmesso dalle zanzare comuni

Patrizia Soffientini
August 7, 2025
Una trappola per la zanzara che trasmette il virus West Nile
1 MIN DI LETTURA
Anche a Piacenza la sorveglianza sul sangue donato è massima. Tutti i donatori, anche asintomatici, vengono sottoposti a test molecolare per individuare il virus West Nile, trasmesso dalle zanzare comuni. Lo conferma l’Avis provinciale: dal 4 luglio scorso ogni sacca viene  controllata e, se positiva, il sangue viene subito scartato.
L’obiettivo è garantire la sicurezza delle trasfusioni anche nei mesi estivi, quando le donazioni calano. Il virus, considerato ormai endemico, è stato rilevato anche in provincia, in una trappola collocata ad Alseno, ma finora non si registrano casi clinici. In altre province dell'Emilia Romagna sono emersi due donatori asintomatici positivi.
Massima attenzione viene riservata anche per Dengue e Chikungunya: se un donatore ha soggiornato in aree a rischio, scattano test mirati. La Regione ricorda l’importanza della prevenzione contro le punture di zanzara, anche nei giorni successivi al rientro da zone a rischio.
