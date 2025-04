Allerta per il livello del Po, disposti sgomberi ed evacuazioni nel territorio golenale

Il livello del Po inizia a far paura anche a Piacenza. In via precauzionale, come previsto nel Piano comunale di Protezione civile, il Comune ha disposto in queste ore lo sgombero e l'evacuazione di nuclei familiari, pubblici esercizi ed attività in area golenale.

Il passaggio della piena è atteso per la mattina di venerdì 18 aprile con l'apertura dell'Unità di Crisi della Protezione civile dalle ore 11; inizio monitoraggio a partire da Castel San Giovanni dopo le ore 12; passaggio della piena a Piacenza dopo le 18 circa; passaggio della piena nel tratto Est del territorio atteso nella notte.

La chiusura della strada sotto il ponte della ferrovia di Piacenza, in via Nino Bixio, scatta dalle ore 23 di giovedì 17 aprile

Al momento è prevista un piena di 7,60/8 metri sull'idrometro di Piacenza. "Se fosse questa la quota grossi problemi non dovremmo averne se non per qualche fontanazzo", dicono gli esperti della Protezione civile.

Il colmo di piena del Po nelle ore scorse ha transitato nel tratto torinese-alessandrino con livelli superiori alla terza soglia di criticità (elevata, colore rosso).

E’ raccomandata la massima prudenza nelle aree prospicienti il fiume e nelle attività di navigazione.

Il Servizio di piena centrale AIPo è attivo H24 e gli uffici territoriali dell’Agenzia sono operativi per il monitoraggio di arginature e opere idrauliche ed eventuale pronto intervento, in stretto coordinamento con i sistemi di protezione civile regionali e locali.