Maltempo, il giorno dopo tra strade cancellate e vie alternative

Prosegue la conta dei danni tra le colline della Val Vezzeno e della Val Nure. Le situazioni più critiche si trovano proprio nella terra di mezzo tra le due vallate con Veggiola nel versante di competenza del comune di Ponte dell’Olio segnata dalla voragine creata dal Riglio che ha spazzato via la strada davanti al canile dell’associazione “Vivere insieme lo gnomo di Case Varesi”. Quattro le famiglie in difficoltà, perché destano preoccupazione anche le condizioni delle vie alternative. Dalla protezione civile fanno sapere che il Riglio in queste ore continua a scavare e prima del deflusso risulta impossibile ogni sorta di intervento. "Abbiamo affrontato diversi interventi in tutto il territorio comunale - spiega Giuseppe Marlieri, referente della Protezione civile della Pubblica assistenza Val Nure -. I terreni saturi d'acqua non tengono più e anche oggi stiamo monitorando varie situazioni. Quella più critica resta la zona del versante di Veggiola che si poggia sul torrente Riglio".

Altre situazioni critiche si manifestano lungo strada Santa Maria e su strada Moiana per frane causate dalle continue precipitazioni. Salendo verso Bettola smottamenti hanno causato problematiche nelle località di Generesso e Riglio. Anche il territorio di Ferriere è stato colpito dal maltempo, ma le criticità son tutte in via di risoluzione.

Ritornando in Val Vezzeno una bella notizia per i residenti delle località Cerchiali, Corona e Poggio, nel comune di Gropparello. Un residente nella zona dove il torrente si è portato via una parte di Strada Moia ha concesso al Comune di predisporre una via alternativa proprio nel suo giardino. Operai al lavoro. Nel frattempo, sono diverse le arterie compromesse da frane e smottamenti. Chiusa la strada che porta al castello di Sariano, in condizioni precarie quella che va alla Chiesuola e strada Marmana a Obolo versa in situazioni critiche. Tanti gli interventi in programma con la speranza che il maltempo conceda una tregua.

La strada comunale a Veggiola spazzata via dalla forza del Riglio