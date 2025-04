Maltempo e raffiche di vento, parchi e giardini chiusi al pubblico in città

Parchi e giardini pubblici di Piacenza chiusi per i rischi legati al maltempo. Lo ha stabilito la sindaca Katia Tarasconi per l’intera giornata di giovedì 17 aprile, "salvo ulteriori valutazioni" e "su tutto il territorio cittadino".

Nella ordinanza diffusa dal Comune, la sindaca invita la popolazione ad attenersi alle norme comportamentali di prudenza e cautela previste in caso di avviso di allerta meteo per rischio di forti raffiche di vento. Si invita in particolare a prestare attenzione in prossimità di alberi e strutture verticali per l’eventuale caduta di rami, alberi, pali e segnaletica.