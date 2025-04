"Ci ha lasciati un grande Papa"

"Con profonda commozione esprimo il mio cordoglio per la scomparsa di Sua Santità Papa Francesco. Il Suo instancabile impegno per gli ultimi e il Suo incessante messaggio di pace, ribadito fino all’ultimo respiro, resteranno impressi nei cuori di milioni di persone. In questo momento di lutto mi unisco alla preghiera per la Sua anima e per la Chiesa che ha guidato con dedizione", ha scritto sui social Tommaso Foti, ministro per gli Affari europei

"Papa Francesco ci ha lasciati, ma non se ne va il suo esempio. La notizia della sua scomparsa mi colpisce profondamente. Solo ieri lo avevo visto, fragile ma presente, in mezzo alla gente, il giorno di Pasqua. Mi aveva dato speranza. Non avrei mai immaginato che oggi ci avrebbe lasciati. Papa Francesco ha camminato accanto a tutti, senza distinzioni, parlando al cuore dei credenti e dei non credenti. Ha portato luce dove c’era smarrimento, conforto dove c’era dolore. Ci ha insegnato che “la speranza è audace” e ha lottato, fino all’ultimo respiro, perché nessuno si sentisse solo. Era un uomo unico, capace di farsi vicino con poche parole, con uno sguardo, con un gesto. Grazie, Santo Padre. Il tuo esempio resta con noi", le parole della sindaca di Piacenza, Katia Tarasconi

“Con grande dolore apprendiamo la notizia della scomparsa di Papa Francesco. Una figura che ha saputo parlare al mondo intero, non solo alla comunità cattolica, con parole e gesti di disarmante semplicità e immenso significato”: così il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, alla notizia della morte del Santo Padre.

"Quest’oggi la salita di Mirabili Prospettive alla Cupola del Pordenone della Basilica di Santa Maria di Campagna verrà sospesa in segno di lutto e rispetto",ha annunciato su Facebook l'assessore alla Cultura di Piacenza, Christian Fiazza

Grande il cordoglio dell'Università Cattolica e del Policlinico Gemelli: "Nel giorno del transito al cielo di Sua Santità Papa Francesco, la famiglia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS si raccoglie nella preghiera per esprimere profonda riconoscenza e immensa gratitudine. L’umana tristezza di questo momento rende ancora più luminoso l’esempio di Francesco, il Papa venuto «quasi dalla fine del mondo» a rinfrancare la Chiesa e a donare speranza al mondo intero. Nei confronti dell’Università Cattolica e del Policlinico Gemelli, il Santo Padre ha sempre espresso un’attenzione particolare, che è tornata a manifestarsi con affetto caloroso e vera gioia, pur nella fragilità e nella malattia, nel recentissimo incontro dello scorso 16 aprile in cui ha voluto salutare il personale del Policlinico che lo aveva assistito per 38 giorni". Queste le parole condivise oggi da Elena Beccalli, Rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Daniele Franco, Presidente della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, e Mons. Claudio Giuliodori, Assistente Ecclesiastico Generale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.