Ancora movida violenta, giovane piacentino aggredito e picchiato all'uscita dal locale

Ennesimo episodio di insicurezza e mala movida in via Chiapponi a Piacenza. Alcune notti fa, all’esterno di una discoteca, un giovane piacentino è stato aggredito e picchiato al termine della serata. Un fatto che si aggiunge a una lunga serie di segnalazioni nella stessa zona, tra schiamazzi, disordine, auto danneggiate e interventi delle forze dell’ordine.

A raccontare l’accaduto è una madre che ha contattato la nostra redazione. «Mio figlio era al Botanic. Verso le 2.30 ha accompagnato fuori un amico che stava male». Una volta in strada, «tre ragazzi si sono avvicinati chiedendo una sigaretta». Il gesto di disponibilità non è bastato. «Ha detto: “Te la do, ma lasciami stare”. Il ragazzo ha preteso altro e la situazione è degenerata».

In pochi istanti è scoppiata la violenza. «Mio figlio è stato bloccato da due persone mentre veniva colpito al volto». Rientrato a casa, non ha chiamato subito. «Me ne sono accorta la mattina dopo, era pieno di lividi».

Portato in ospedale, è stato dimesso con dieci giorni di prognosi. Il fatto è stato denunciato ai carabinieri, ma resta l’amarezza: «Da madre la preoccupazione è tanta. Così, davvero, non va bene».