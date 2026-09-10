Argellati con Vannacci, Vigolzone si divide: la giunta lo sostiene, l’opposizione chiede le dimissioni

L’adesione del sindaco di Vigolzone Gianluca Argellati a Futuro Nazionale di Roberto Vannacci fa discutere il paese, ma non apre per ora una crisi in municipio. Vicesindaco e assessori fanno quadrato attorno al primo cittadino: la maggioranza resta compatta e, assicurano, programma e linea amministrativa non cambiano.

Durissimo invece l’attacco della capogruppo di opposizione Beatrice Ghetti , che parla di «capriola politica» e «tradimento del mandato» e chiede le dimissioni di Argellati. Critico anche il segretario provinciale Pd Massimiliano Gobbi.

Più prudenti i vertici provinciali di Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia, che definiscono l’adesione una scelta personale e non mettono in discussione la stabilità della giunta. Opinioni contrastanti anche tra i vigolzonesi: non mancano delusione e critiche per l’approdo con Vannacci, ma tra molti resta la stima per Argellati come amministratore.