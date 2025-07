Bic Bus, buona la prima per il trasporto bici gratuito tra Piacenza e Pianello

È partito il “Bic Bus”, il nuovo servizio che permette di trasportare la bici con la corriera fino ai percorsi cicloturistici della Val Tidone. Il rimorchio, agganciato alla linea E8, può ospitare fino a 16 biciclette grazie a una rastrelliera dedicata. Il servizio, attivo ogni sabato fino al 6 settembre (tranne il 16 agosto), collega Piacenza a Pianello e costa come una corsa normale (4,20 euro solo andata, 8,40 andata e ritorno), mentre il trasporto bici è gratuito.

L’amministratore di Tempi Agenzia, Paolo Garetti, spiega che l'esordio, sabato 19 luglio, ha avuto un esito favorevole, nonostante ieri il meteo non fosse dei più sicuri. «Ci sono stati ciclisti già pronti a caricare la propria bici per scoprire la Valtidone».

Il “Bic Bus”, gestito da Seta in collaborazione con Tempi Agenzia e in accordo con Provincia e Visit Emilia, consente di esplorare itinerari come il Sentiero del Tidone, la Via degli Abati o la Strada dei Mulini. Al debutto, nonostante il meteo incerto, ha già registrato una buona partecipazione. Due le partenze da Piacenza (7.30 e 13.30) e due i ritorni da Pianello (12.05 e 19).

Le principali fermate sono: Piacenza piazzale Marconi - Pianello piazzale stazione, passando per barriera Torino, Sant’Antonio, San Nicolò, Rottofreno, Sarmato zuccherificio, Sarmato, Fontana Pradosa, Castel San Giovanni piazza, Borgonovo Ponte Rio, Castelnovo, Strà, Pianello. Non serve prenotare, e carico/scarico bici è assistito dal conducente. Il successo del progetto potrebbe portare all’estensione del modello in altre vallate, ma servono infrastrutture adeguate.