Debutta il Trebbia Bus per le spiagge: «Pronti ad ampliarlo»

Dopo anni di appelli (aumentati con la crescita delle dimensioni delle auto e dei suv in valle) il territorio si è messo pancia a terra a lavorare da mesi per un servizio bus che porti alle spiagge del Trebbia: sarà solo la domenica, ma se funziona non è detto che non venga potenziato, garantisce l’amministratore di Tempi Agenzia Paolo Garetti.

Il collegamento - che è già stato testato domenica - parte dalla stazione, passa per barriera Genova, e poi su, verso quelle che ancora di recente sono state definite le “maldive di Milano”. Al sabato, invece, sarà l’Alta Valtidone a vedere su strada la possibilità di far crescere il suo turismo dolce, su due ruote: il bus che porterà da Piacenza città fino a Pianello - passando per Castelsangiovanni, Sarmato, Borgonovo - sarà infatti attrezzato per caricare le bici (gratis), con debutto dal 19 luglio e fine il 6 settembre.