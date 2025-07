Una domenica sul Trebbia Bus tra cambi e meandri

Zaino in spalla e biglietto in tasca, costo: 5,10 euro per l'andata e altrettanti per il ritorno, non certo economico. Abbiamo provato il Trebbia Bus, il nuovo collegamento estivo della domenica da Piacenza a San Salvatore, fino a Ottone. Si parte da piazzale Marconi alle 9.43 con una corriera diretta a Bobbio, poi cambio su navetta da 16 posti per raggiungere i meandri verde smeraldo.

Il servizio, firmato Seta e Tempi Agenzia, promette comfort e sostenibilità, ma lascia qualche dubbio sull’organizzazione. I passeggeri scoprono solo a bordo del cambio mezzo, e il ritorno offre poche opzioni nel pomeriggio.

Nonostante il cielo grigio, siamo arrivati a destinazione puntuali, comodi e con un paesaggio che vale il viaggio. Buona l’idea, migliorabile la gestione: con più corse e più comunicazione, il Trebbia Bus può diventare una valida alternativa all’auto per vivere la valle in modo green.