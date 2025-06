Rischia di soffocare per un boccone: grave un bimbo di 18 mesi

Un bimbo di appena 18 mesi ha rischiato di soffocare per un boccone andato di traverso. Dopo le manovre salvavita praticate nella sua abitazione, è stato trasportato d'urgenza in eliambulanza all'ospedale Maggiore di Parma. Il piccolo è gravissimo.

L'allarme è scattato attorno alle 20.30 di domenica 8 giugno in un'abitazione dell'estrema periferia ovest della città, nella zona della Veggioletta. Il piccolo, da quanto si è appreso, ha ricevuto i primi soccorsi urgenti sul posto. È stato sottoposto a intubazione dal personale del 118 giunto in ambulanza. Nel frattempo sono stati aperti i cancelli d'accesso a un campo adiacente all'abitazione, dove ha potuto atterrare l'eliambulanza proveniente da Parma. Dopo i primi soccorsi ricevuti sul posto per lui è stato subito disposto il trasporto in volo all'ospedale Maggiore. Le sue condizioni restano molto gravi.