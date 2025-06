Campionati Robotica, due premi per i ragazzi del team GensVolta

I liceali del Volta portano a casa dalla Florida ben due premi. La giuria dei campionati internazionali di robotica FIRST® LEGO® League, che si sono conclusi a Daytona Beach, in Florida, ha assegnato al team GensVolta il Core Values e il Peer Award. Due premi che celebrano la capacità di lavorare in squadra, di essere gentili e professionali al tempo stesso. Per i liceali del Volta i due riconoscimenti sono stati un risultato eccezionale. «Non ce lo aspettavamo siamo felicissimi» dicono. Quando la giuria li ha nominati i ragazzi e le ragazze del Volta sono esplosi dalla gioia. Terminate le premiazione è esplosa invece la festa con tutti gli studenti, in arrivo da ogni parte del mondo, che insieme a loro hanno partecipato a quest'avventura oltreoceano.

I ragazzi del team GensVolta

