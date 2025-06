Campionati Robotica, prima prova per il team GensVolta

L'avventura dei liceali del Volta entra nel vivo. Il team di geni della robotica ha partecipato alla festa di apertura dei campionati internazionali in corso in Florida, a Daytona beach. Alla festa hanno partecipato centinaia di studenti in arrivo da tutto il mondo. Ognuno con un'idea, un'invenzione selezionata per la finalissima.

Al momento il team in arrivo da Castelsangiovanni, GensVolta, si sta preparando alla prima prova, in programma venerdì, quando dovrà presentare alla giuria il progetto relativo alla boa gentile, in grado di ancorare la barche senza rovinare i fondali. Più si avvicina il momento e più l'adrenalina, per i ragazzi e le ragazze del Volta, sale.