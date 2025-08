Cantiere Porta Borghetto: il Comune paga gli stipendi al posto dell’appaltatore

Non c’è solo piazza Cittadella a preoccupare il Comune. A Porta Borghetto, il cantiere da 3 milioni (di cui 2,5 finanziati dal Pnrr) per la ristrutturazione dello storico immobile destinato alla formazione universitaria è alle prese con il mancato pagamento degli stipendi da parte dell’appaltatore, la Housingest Network srl di Roma.

Sei operai non hanno ricevuto le mensilità di maggio e giugno 2025 per un totale lordo di 31mila euro, come segnalato dalla FenealUil e confermato dalla ditta. In base alla normativa, il Comune è responsabile in solido: ha quindi disposto i bonifici agli operai, trattenendo l'importo dal quinto stato di avanzamento lavori.

Palazzo Mercanti parla di «grave inadempienza» e segnala l’irregolarità del Durc dell’impresa. Per questo, ha accantonato cautelativamente altri 7.515 euro, a copertura dei contributi previdenziali eventualmente non versati. Il pagamento del prossimo stato di avanzamento è subordinato al Durc regolare e alla prova del versamento dei contributi arretrati.