Castello Run 2025: festa dello sport e vittorie piacentine

La quarta edizione della Castello Run ha incoronato Elia Rebecchi e Serena Zani. Sono loro il re e la regina della manifestazione podistica organizzata a Castel San Giovanni dall'Atletica Piacenza. I due atleti, entrambi piacentini in gara Rebecchi con Atletica Piacenza e Zani con Up & down Piacenza, si sono classificati al primo posto della sfiancante dieci chilometri rispettivamente maschile e femminile. Per la cinque chilometri un altro piacentino, Marco De Micheli, di Up & down, ha conquistato il primo posto nella gara maschile e così ha fatto Nadia Malinverni di Cento Torri Pavia nella femminile.

Ma la Castello Run è stata anche una grande festa dello sport per tutti. Una ventina di famiglie ai nastri di partenza per il mini percorso, accompagnate anche da animali domestici. Un centinaio i partecipanti alla sette chilometri non competitiva.

Il tutto tra percorsi cittadini con partenza e arrivo nel cuore della città: piazza XX Settembre. Un'occasione per fare sport ma anche per vivere la città grazie alla sinergia tra Atletica Piacenza, Fidal e Uisp Piacenza in collaborazione con il comune e diversi sponsor