Dopo tre anni di stop, torna la Castello Run

Sabato 12 luglio torna, dopo tre anni di stop, la Castello Run, manifestazione podistica erede dalla Stracastello. Due le categorie: una sarà la versione competitiva, con percorsi di 5 e 10 chilometri solo per gambe esperte, mentre un’altra sarà la camminata ludica da 2,5 e 7 chilometri adatta a tutti. La Castello Run riserverà spazio anche alle famiglie con bambini, per cui verrà allestito un percorso ad hoc di 1,5 chilometri da percorrere in tutta tranquillità, con bimbi piccoli e animali al seguito. La base logistica, partenza a arrivo, verrà allestita nella piazza principale di Castello, piazza XX Settembre, dove in serata si terranno anche le premiazioni. Le partenze saranno alle 19 per la Castello Run competitiva, mentre per le altre il ritrovo è dalle 17 in avanti. A richiamare tutti ai nastri di partenza, per correre, o semplicemente marciare tra le strade cittadine e le campagne attorno alla città, saranno i volontari dell’Atletica Piacenza e dell’amministrazione comunale per un evento che durante l’ultima edizione ha portato in città 150 professionisti della corsa e oltre 400 semplici appassionati marciatori.