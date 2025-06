«Chiamiamo il bambino Davide, portate una rosa per lui»

L'associazione Fattore Famiglia Piacenza ha voluto "battezzare" simbolicamente con il nome di Davide il feto trovato senza vita in un bagno del Pronto soccorso dell'ospedale di Piacenza «Come moltissimi cittadini - spiega l'associazione in una nota - abbiamo provato un dolore sordo, che lacera, che scuote dentro. E non ci siamo voltati dall’altra parte. Abbiamo deciso di dare un nome a questo bambino. Lo abbiamo chiamato Davide. Perché ogni bambino, anche se mai accolto, anche se mai amato, ha diritto a un nome, a una memoria, a una carezza, almeno da parte di una comunità che non rinuncia all’umanità. La legge ci ricorda che per essere considerato “persona”, un bambino deve nascere vivo, deve compiere almeno un respiro. Lo dice l’art. 1 del Codice Civile. Ma noi sappiamo che il cuore dell’uomo va oltre il codice. Sappiamo che c’è un abisso tra ciò che è legalmente riconosciuto e ciò che moralmente interpella una coscienza. E oggi questo abisso si è fatto visibile, concreto, insostenibile».Fattore Famiglia invita poi a portare una rosa nell’atrio esterno dell’ospedale, di fronte al bar: «Lì, proprio lì, creeremo un piccolo altare simbolico per Davide. Non vogliamo che finisca nel silenzio. Non vogliamo dimenticarlo. Vogliamo essere, anche solo per un istante, la famiglia che non ha avuto. Perché nessun bambino, ma, dovrebbe nascere nel rifiuto e morire nel silenzio».