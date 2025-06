Shock all'ospedale di Piacenza: feto senza vita trovato nei bagni del pronto soccorso

Una drammatica notizia è arrivata nella mattinata di giovedì 19 giugno: un feto senza vita è stato trovato nei bagni del pronto soccorso dell'ospedale Guglielmo da Saliceto di Piacenza. La terribile scoperta verso le 6.30, fatta da una addetta alle pulizie.

Sono in corso le indagini del nucleo investigativo dei carabinieri di Piacenza. Nel corridoio sono state trovate tracce di sangue. Dalle prime analisi il feto potrebbe avere tra le 38 e le 40 settimane.

"Saranno fatte analisi su tracce di sangue nell'area dell'ospedale a Piacenza - riporta l'Ansa -. Non si tratta di una vera e propria scia, ma di macchie, anche all'esterno del bagno, che sono state notate successivamente e quindi collegate al ritrovamento. Le tracce potrebbero comunque essere utili per indicare un percorso e poi in seguito dare informazioni sull'identità della persona che ha perso sangue".

Al vaglio le telecamere di videosorveglianza interna. Sul posto sono arrivati anche il procuratore capo Grazia Pradella, la pm Daniela Di Girolamo e il medico legale.

Alle 11.30 la conferenza stampa dell'Azienda sanitaria locale.

Le indagini dei carabinieri al pronto soccorso dell'ospedale di Piacenza

Il nucleo investigativo dei carabinieri di Piacenza