Cimiteri, proseguono le manutenzioni. Già partiti i lavori per le nuove cellette

Diversi gli interventi in corso durante i mesi estivi nei cimiteri comunali di Piacenza, riguardanti sia opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia la realizzazione di ossari, la cui costruzione è prevista tra agosto e ottobre.

Sono già partiti i lavori per 196 nuove cellette nel cimitero di Sant’Antonio, cui seguiranno quelli già programmati a San Lazzaro per 217 cellette e infine, tra gli ultimi giorni di settembre e la prima metà di ottobre, a Mucinasso per la costruzione di 224 nuovi ossari. Si utilizzeranno manufatti prefabbricati con struttura interna in alluminio, mentre le parti esterne prevedono lastre di finitura e di chiusura degli ossari stessi in marmo botticino.