Concerto di Radio Bruno, in piazza Cavalli prove e primi fans
Già diversa gente nel cuore della città per la serata di Yoga Radio Bruno Estate. Partenza questa sera verso le 21,30 non appena farà buio
Riccardo Foti
|2 ore fa
Prove sul palco di Radio Bruno in piazza Cavalli. E' il turno di Dito nella piaga- © Libertà/Riccardo Foti
È partito il conto alla rovescia per il grande concerto di Yoga Radio Bruno Estate in programma questa sera in piazza Cavalli a Piacenza.
In questo momento, in piazza Cavalli, sono in corso le prove con alcuni degli artisti protagonisti di questa sera, tra Ditonellapiaga, Ermal Meta, Nicolò Filippucci, Cate Lumina e Noemi nella doppia veste di cantante e conduttrice della serata.
Sono già presenti in piazza diversi fans per assistere alle prove e per accaparrarsi i posti migliori. In concerto inizierà verso le 21/21,30 non appena l'imbrunire lascerà il posto alla notte.
In attesa dei cantanti
Il palco di Radio Bruno
I primi fans
Ermal Meta
Noemi
Nicolò Filippucci
Cate Lumina
Dito nella piaga
La piazza si riempie
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