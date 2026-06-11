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Concerto di Radio Bruno, in piazza Cavalli prove e primi fans

Già diversa gente nel cuore della città per la serata di Yoga Radio Bruno Estate. Partenza questa sera verso le 21,30 non appena farà buio

Riccardo Foti
|2 ore fa
Prove sul palco di Radio Bruno in piazza Cavalli. E' il turno di Dito nella piaga- © Libertà/Riccardo Foti
Prove sul palco di Radio Bruno in piazza Cavalli. E' il turno di Dito nella piaga- © Libertà/Riccardo Foti
1 MIN DI LETTURA
È partito il conto alla rovescia per il grande concerto di Yoga Radio Bruno Estate in programma questa sera in piazza Cavalli a Piacenza
In questo momento, in piazza Cavalli, sono in corso le prove con alcuni degli artisti protagonisti di questa sera, tra Ditonellapiaga, Ermal Meta, Nicolò Filippucci, Cate Lumina e Noemi nella doppia veste di cantante e conduttrice della serata.
Sono già presenti in piazza diversi fans per assistere alle prove e per accaparrarsi i posti migliori. In concerto inizierà verso le 21/21,30 non appena l'imbrunire lascerà il posto alla notte. 
In attesa dei cantanti
In attesa dei cantanti
Il palco di Radio Bruno 
Il palco di Radio Bruno 
I primi fans
I primi fans
Ermal Meta
Ermal Meta
Noemi
Noemi
Nicolò Filippucci
Nicolò Filippucci
Cate Lumina
Cate Lumina
Dito nella piaga
Dito nella piaga
La piazza si riempie
La piazza si riempie
In attesa dei cantanti
Il palco di Radio Bruno 
I primi fans
Ermal Meta
Noemi
Nicolò Filippucci
Cate Lumina
Dito nella piaga
La piazza si riempie
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