Concerto di Radio Bruno, in piazza Cavalli prove e primi fans

È partito il conto alla rovescia per il grande concerto di Yoga Radio Bruno Estate in programma questa sera in piazza Cavalli a Piacenza.

In questo momento, in piazza Cavalli, sono in corso le prove con alcuni degli artisti protagonisti di questa sera, tra Ditonellapiaga, Ermal Meta, Nicolò Filippucci, Cate Lumina e Noemi nella doppia veste di cantante e conduttrice della serata.

Sono già presenti in piazza diversi fans per assistere alle prove e per accaparrarsi i posti migliori. In concerto inizierà verso le 21/21,30 non appena l'imbrunire lascerà il posto alla notte.