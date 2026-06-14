Controlli antidroga nel Piacentino: una denuncia per spaccio e sei segnalati

Una denuncia per detenzione ai fini di spaccio e sei segnalazioni alla Prefettura per uso personale di droga. È il bilancio dei controlli effettuati nell’ultima settimana dai carabinieri del Comando provinciale di Piacenza nelle aree ritenute più sensibili allo spaccio. Sequestrati complessivamente oltre 3 grammi di cocaina, quasi 10 grammi di hashish e circa 5 grammi di marijuana.

Le segnalazioni hanno riguardato un 24enne egiziano controllato a Borgonovo mentre fumava hashish, due operai di 39 e 53 anni ad Agazzano trovati con hashish e marijuana, un 19enne fermato a Carpaneto con quasi 5 grammi di hashish, un muratore di 36 anni a Rivergaro e un 55enne a Castelsangiovanni con una modica quantità di marijuana.

La denuncia riguarda invece un marocchino di 46 anni fermato nella periferia di Piacenza dai carabinieri del Radiomobile: aveva con sé quasi 3 grammi di cocaina già suddivisa in dosi e denaro ritenuto compatibile con l’attività di spaccio.