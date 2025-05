A Vernasca debutta Arda Trek: "Scoprire sentieri, cultura e cibo"

Si impara anche camminando, letteralmente. Telefono nello zaino, voglia di passare tempo insieme, quel tempo in cui le persone e i luoghi si conoscono davvero. A Vernasca è nata ArdaTrek, un’associazione che ha l’obiettivo di alimentare la cultura del trekking e valorizzare i sentieri lavorando con le associazioni del territorio: come? Eventi e camminate in cui natura, cultura ed enogastronomia si uniscono. Al timone, più per casualità e intuizione che per deliberata scelta, sette donne: «Abbiamo messo insieme competenze, passione, storia, cultura: ArdaTrek non ha l’obiettivo di essere un’associazione sportiva, è aperta a tutti - spiega la presidente Valentina Montanari -. Vogliamo coinvolgere anche paesi al di fuori di Vernasca e valorizzare le realtà della Valdarda, portandola in giro per l’Italia: per le sue tradizioni, gli aspetti paesaggistici, e perché è una delle valli in cui esiste ancora il senso di comunità».

Da conservare aprendosi all’esterno: «Molti ragazzi stanno tornando alla voglia di vivere il territorio attraverso i trekking, perché li portano in mezzo alla natura - prosegue la vicepresidente Martina Mariani -. ArdaTrek cerca questo: legare i sentieri al divertimento affinché tutti, e non solo i professionisti, si sentano liberi di partecipare». Clarissa Concarini, Valentina Fontanive, Silvia Granelli, Chiara Sala e Federica Sesenna: sono loro gli altri volti di ArdaTrek, ciascuna con la propria sensibilità e professionalità. A partire da chi questi sentieri li vive quotidianamente «perché mi alleno in mountain bike e credo sia giusto farli conoscere - racconta Sesenna -. Sono un’amante dell’attività all’aria aperta».

Poi c’è chi ci ha messo «30 anni e 54 Paesi del mondo per imparare ad apprezzare davvero la mia valle: ora non vedo l’ora di far conoscere ogni sua gemma e bellezza senza filtri», dice Granelli, che a giugno è tornata dalla Turchia e condivide una centrifuga di culture vissute. «Le migliori camminate finiscono sempre con grandi merende. Non tanto per la fame, quanto perché il cibo è uno dei collanti più efficaci tra le persone. Se poi ci metti che siamo in Valdarda, terra di grandi vini e sapori emiliani, il biglietto da visita non potrebbe essere migliore», l’entusiasmo di Fontanive è travolgente.

Alimenta il motore della comunità, che è «il volontario e l’associazionismo: senza di loro non andiamo lontano -afferma Concarini -. Per questo ArdaTrek non può prescindere dal coinvolgere ragazzi, ragazze e associazioni anche dal punto di vista organizzativo». Insieme «si toccando luoghi inesplorati - conclude Sala -. Questo anche nell’ottica di potenziamento della domanda recettiva e dell’offerta turistica».

Sono già sei i trekking in programma: “Ginestrail”, 1 giugno; “Notte dei briganti Vigoleno Vernasca”, 7 giugno; “Il sentiero delle antiche pietre - Castelletto”, 21 giugno; “Sui passi ribelli Settesorelle”, 30 agosto; “Patatrek Vezzolacca”, 14 settembre; “Trail dei briganti Vigoleno Vernasca”, 5 ottobre.