Vernasca, il sentiero delle ginestre conquista 500 escursionisti

È uno spettacolo magnifico quello offerto dalle ginestre in fiore sulle colline di Vernasca e il valore aggiunto è poter percorrere il sentiero in compagnia in un pomeriggio di festa. Buona la prima per Arda Trek, la neonata associazione che ha debuttato con Ginestrail, un evento capace di portare in alta Valdarda cinquecento persone.

La canicola non ha spaventato persone di ogni età, desiderose di scoprire quel sentiero spesso raccontato dagli abitanti del paese e diventato celebre sui social per lo spettacolo della natura. Il percorso di dieci chilometri, accessibile a tutti, si è snodato nel giallo brillante delle ginestre che ha fatto da sfondo a numerosi selfie e scatti di gruppo.

È iniziato così il cammino di un’associazione al femminile che ha a cuore il territorio e vuole valorizzarlo mostrando le sue bellezze. Grande soddisfazione è stata espressa dalle organizzatrici e dal sindaco di Vernasca Gianluigi Molinari. L'evento è stato un ottimo preambolo in vista dell'attesissima Notte dei briganti in programma sabato 7 giugno.