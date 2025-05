Auto sistemate anche a ridosso della basilica di Sant'Antonino. Parcheggio selvaggio in centro

Parcheggio selvaggio? C’è chi preferisce definirlo creativo. Fatto sta che Piacenza di sera cambia faccia. Ma anche di giorno. Le auto vengono posteggiate ovunque, a caso spesso, sopra mezzo marciapiede, su piste ciclabili, nelle piazze storiche. Nei giorni feriali fin dal mattino le auto vengono infilate tra gli alberi di viale Tramello con cofano a muso duro che arriva a pochi centimetri dalle Mura Farnesiane.

Un lettore perplesso invia una serie di foto serali di piazza Sant’Antonino trasformata in parcheggio e sotto il teatro la situazione non è migliore. Ma non c’è a due passi la Cavallerizza?L’ingresso di viale Maculani pure non sta troppo bene, c’è una congestione di auto intorno a Porta Borghetto messe a «spina pesce», totale deregulation sotto il Bastione e davanti al cancello dell’Acna. E poi ci sono le piste ciclabili spesso ostruite da parcheggi prepotenti, non vanno bene neppure la centrale via Sopramuro o la più decentrata Barriera Genova.

«Sarà il nuovo del Piano Urbano del traffico, di cui è in corso l’iter, ad aiutare a delineare le azioni necessarie» assicura il vicesindaco Matteo Bongiorni. «Si sta infatti studiando un piano ad hoc che prenda in considerazione in particolare il centro storico e tutto l’anello perimetrale delle mura». E l'assessore Simone Fornasari annuncia un suo piano di comunicazione sui parcheggi del centro.