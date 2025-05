Dove parcheggio a Piacenza? Ora c'è la mappa interattiva

Una mappa con un codice da inquadrare con il telefonino per capire dove parcheggiare. Si chiama "Dove parcheggio in centro?" ed è la campagna che è stata presentata in Municipio a Piacenza, iniziativa della Cabina di regia, ideata per fornire un servizio informativo utile, rivolto anche a chi proviene da fuori città in vista degli eventi estivi, o di appuntamenti quali ad esempio la Trilogia Verdiana in cartellone, tra fine ottobre e inizio novembre, al Teatro Municipale.

Un lavoro di squadra, hanno sottolineato le realtà promotrici, per valorizzare, rendendolo sempre più accessibile e fruibile, il centro storico di Piacenza, come avverrà nei prossimi mesi anche con il progetto di rifacimento di tutta la segnaletica storico-artistica che orienta verso i monumenti e le istituzioni culturali.

visualizzarne indirizzo, capienza complessiva e distanza, calcolata anche in termini di durata del percorso a piedi, da piazza Cavalli. Sul sito di Vita in Centro a Piacenza si apre la mappa che consente, cliccando sull'icona di ogni parcheggio, dicalcolata anche in termini di durata del percorso a piedi, da piazza Cavalli.

La campagna proseguirà anche via social, sui canali di Vita in Centro, con una serie di video che vedranno tra i protagonisti gli stessi rappresentanti delle associazioni presenti accanto all'assessore al Marketing Territoriale Simone Fornasari: i direttori di Unione Commercianti, Confesercenti e Cna - Gianluca Barbieri, Fabrizio Samuelli ed Enrica Gambazza - e il presidente di Vita in Centro a Piacenza Gianluca Brugnoli. Nell'occasione è intervenuta anche Anna Lusa per Iscom, a supporto della Cabina di regia.