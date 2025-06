Blackout in città, Enel: «Piano per ridurre la frequenza dei guasti»

La rete elettrica non è una macchina perfetta. È un sistema dinamico, quasi un organismo vivo, che reagisce a sollecitazioni continue: maltempo, picchi di consumo, usura tecnica, eventi imprevisti. E quando qualcosa si inceppa, può andare in sofferenza. La premessa serve ad affrontare un problema molto concreto, che nelle ultime settimane ha interessato Piacenza e provincia: i blackout. Improvvise interruzioni di corrente che hanno lasciato al buio case, bloccato negozi, fermato attività produttive e impianti. In molti si sono chiesti: perché succede? E soprattutto, cosa c’è dietro a questi disservizi?

Libertà ha rivolto la domanda a E-distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione. Le interruzioni possono dipendere da guasti accidentali, sovraccarichi della rete legati all’aumento dei consumi, condizioni meteo estreme (come caldo torrido o temporali), usura dei componenti, oppure da interventi tecnici non programmati. A Piacenza due episodi hanno acceso i riflettori sul problema: il 27 maggio e il 14 giugno, quando si sono verificati guasti multipli alla rete interrata di media tensione nel centro storico. «Il primo evento ha coinvolto circa un migliaio di utenze tra stradone Farnese e piazzale Libertà – spiega Enel –. Un guasto accidentale ha richiesto l’intervento immediato, con manovre da remoto e squadre sul posto. Sono stati anche installati gruppi elettrogeni per ripristinare la fornitura in tempi rapidi».

Il secondo caso, durante l’ondata di caldo di pochi giorni fa, ha visto tre guasti contemporanei. Le aree coinvolte sono state le stesse, con un’estensione verso viale Dante. Anche in questo caso, «i tecnici sono intervenuti tempestivamente per riparare i danni e rialimentare progressivamente le utenze». Per affrontare la situazione e migliorare la qualità del servizio, E-distribuzione ha avviato un piano di interventi strutturali nel Comune di Piacenza, con l’obiettivo di «ridurre la frequenza dei guasti e abbreviare i tempi di ripristino in caso di interruzioni». Il piano prevede la ricostruzione di cabine secondarie – impianti che trasformano la corrente da media a bassa tensione e la distribuiscono agli utenti – e la sostituzione dei cavi interrati, spesso datati o usurati. Durante l’estate i lavori riguarderanno via IV Novembre, via Campo Sportivo Vecchio, via Fermi, via Nicolodi, via Negri, Corso Vittorio Emanuele, via San Giovanni, via Tempio, via Scalabrini, via Confalonieri, via Caccialupo e via Neve. A ottobre sarà la volta di stradone Farnese, via da Sangallo e via Gattorno.