Blackout in varie zone di Piacenza: si moltiplicano le segnalazioni

I disagi legati all’assenza di corrente elettrica a Piacenza sono proseguiti anche nella prima serata di oggi, 27 maggio, sempre nella zona dello Stradone Farnese.

«Siamo senza luce ormai da un’ora» era stato l’allarme lanciato già nella mattinata da alcuni residenti, con numerose segnalazioni giunte al centralino di Libertà da residenti e attività della zona. Le interruzioni di corrente avevano interessato in particolare scuole, negozi e uffici, con un blackout a macchia di leopardo che ha coinvolto via Landi, via San Vincenzo e via San Siro.

«Il centralino dell’Enel mi ha assicurato che stanno intervenendo, ma temo si tratti di un guasto serio. Almeno questa è stata la mia impressione», aveva riferito il titolare di un bar della zona. Dopo le 10.45 la corrente era tornata in modo intermittente, prima di stabilizzarsi nel corso della mattinata. Tuttavia, nuovi blackout sono stati segnalati in serata, confermando il persistere dei problemi, soprattutto tra Stradone Farnese e la zona Farnesiana.