Caso di Dengue a Carpaneto: scatta la disinfestazione

Allarme Dengue a Carpaneto. A segnalare un possibile caso di questo virus è il sindaco Andrea Arfani, con un post su Facebook. «Siamo stati contattati dall'Asl, per un possibile caso di Dengue a Carpaneto. Si tratta di un virus prettamente esotico, che si contrae spesso in paesi esteri, e che viene trasmesso dalle zanzare. Come sempre, nessun allarmismo, ma capiamo cosa succede, e cosa non succede».

«L'Asl sta facendo gli esami del caso» prosegue Arfani riferendo che entro la sera del 4 giugno dovrebbe arrivare il responso. Stasera, 3 giugno, «dalle ore 22.30 in poi circa, l'intera zona adiacente alla residenza di questa persona verrà disinfestata. Abbiamo già contattato la ditta, che, con il supporto della Polizia locale, effettuerà i dovuti trattamenti, per tre sere consecutive, o almeno fino all'esito negativo».