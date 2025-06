Rientra l'allarme Dengue, l'uomo di Carpaneto non è infetto

Rientra l'allarme Dengue a Carpaneto. Hanno dato esito negativo gli esami di laboratorio compiuti su un uomo del paese che interrotti gli interventi di disinfestazione intrapresi, come da protocollo, dal Comune nella giornata di martedì 3 giugno dopo avere ricevuto la segnalazione del presunto caso. L’intervento ha interessato una fascia di cento metri attorno all’abitazione del paziente. . Hanno dato esito negativo gli esami di laboratorio compiuti su undel paese che era stato ricoverato in osservazione nell'ospedale di Piacenza con sintomi compatibili con il virus . Saranno dunqueintrapresi, come da protocollo, dal Comune nella giornata di martedì 3 giugno dopo avere ricevuto la segnalazione del presunto caso. L’intervento ha interessato una fascia di cento metri attorno all’abitazione del paziente.

Nel pomeriggio di mercoledì, 4 giugno, l'Ausl ha avvertito il Comune dell'esito negativo e il sindaco, Andrea Arfani, ha revocato l'ordinanza emessa il giorno precedente in modo da fermare tutte le operazioni, non più necessarie. Ed ha formulato auguri di pronta guarigione al concittadino ricoverato.

A differenza dei precedenti casi riscontrati nel Piacentino - l’ultimo lo scorso settembre a Vigolzone - l’uomo ricoverato non era rientrato da viaggi all’estero e questa circostanza aveva fatto temere la presenza in loco di popolazioni di zanzare portatrici del virus. La Dengue, è stato infatti ricordato, si trasmette esclusivamente tramite la puntura di zanzare infette e non è previsto il contagio diretto tra persone.

Le famiglie che abitano nella zona erano state avvertite dagli assistenti civici del Comune che avevano fornito le indicazioni su come comportarsi e cosa fare. Ma ora, una volta appreso l'esito negativo degli esami di laboratorio, gli abitanti sono stati avvertiti dell'allarme rientrato.

Nella scorsa estate a Fiorenzuola si era registrato un altro caso sospetto che non aveva trovato conferma.

La Dengue è una malattia virale trasmessa dalla puntura di zanzare del genere Aedes, in particolare Aedes aegypti. Diffusa soprattutto nelle aree tropicali e subtropicali, provoca febbre alta, dolori muscolari e articolari, mal di testa, eruzioni cutanee e, nei casi più gravi, emorragie interne (dengue grave o emorragica). La prevenzione si basa sul controllo delle zanzare e la protezione dalle punture.