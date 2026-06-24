Castel San Giovanni, la materna chiude a mezzogiorno: «Troppo caldo»

A scuola fa troppo caldo. La materna statale di Castel San Giovanni decide di chiudere a mezzogiorno, anziché alle quattro del pomeriggio. Pur essendo limitata agli ultimi quattro giorni di scuola la decisione ha, come è facile immaginare, messo in agitazione diversi genitori che ora si trovano spiazzati. Sull’altro fronte però la preside Maria Cristina Dragoni parla di un «giusto compromesso, dovendo mediare tra l’esigenza di garantire il benessere dei bambini, che per me viene prima di tutto, e le giuste richieste delle famiglie, di cui capiamo le difficoltà».

Sul fronte dei genitori la mamma di un bimbo parla di «situazione paradossale. A fronte di un clima estivo ormai regolarmente rovente, è assurdo che la scuola non sia dotata di aria condizionata». Un’altra mamma dice: «Noi non abbiamo genitori che possono aiutarci e chiedere giorni di ferie o permessi così su due piedi non è semplice. Sarò costretta a pagare una baby sitter».