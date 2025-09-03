Chiusura ponte sul Nure, «trasporto pubblico sarà garantito»

«Tutte le attuali fermate extraurbane presenti lungo i percorsi delle linee interessate saranno regolarmente osservate. A causa delle variazioni di percorso rese necessarie dalla viabilità modificata, sono previsti diversi tempi di percorrenza rispetto al normale programma d'esercizio». Questo l'annuncio di Seta, azienda che gestisce il trasporto pubblico in provincia di Piacenza, in merito agli sviluppi legati alla chiusura del ponte sul Nure lungo la via Emilia tra Piacenza e Pontenure.

Le nuove tabelle orarie saranno pubblicate sul sito della società nella giornata di domani, giovedì 4 settembre. Durante i 180 giorni di chiusura del ponte sul Nure il servizio verrà quindi garantito e le fermate non verranno modificate. Saranno però organizzate alcune modifiche di percorso per le linee extraurbane E40-E42-E43-E44-E46-E48-E50.

«Il servizio delle linee suddette sarà comunque regolarmente garantito - evidenziano da Seta -, e tutte le attuali fermate extraurbane presenti lungo i percorsi saranno osservate. Tuttavia, a causa delle variazioni di percorso rese necessarie dalla viabilità modificata, sono previsti diversi tempi di percorrenza rispetto al consueto programma d'esercizio».

«Gli avvisi all’utenza e le nuove tabelle orarie sono attualmente in fase di produzione - prosegue il comunicato - da domani, giovedì 4 settembre, saranno disponibili sul sito web di SETA (www.setaweb.it/pc/linee) e verrà dato inizio all’aggiornamento delle fermate delle linee interessate. Per ogni ulteriore informazione gli utenti possono contattare il servizio di informazioni telefoniche di Seta al numero ripartito 840 000 216. E’ disponibile anche un servizio informazioni via WhatsApp, accessibile gratuitamente al numero 334 2194058».