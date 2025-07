Cittadella, il cantiere si fa largo: cambia la circolazione

Era annunciato, ora lo si può vedere. L’ampliamento del cantiere di Piazza Cittadella è sotto gli occhi dei passanti e sotto un sole nuovamente “cattivo”. Gli operai ieri alle 13.15 erano già al lavoro con le ruspe, dopo aver tracciato il nuovo corridoio da scavare. Un’accelerazione mentre sullo sfondo Palazzo Mercanti, proprio in questi giorni, attende risposte esaurienti da Piacenza Parcheggi su diversi fronti. Tornando ai lavori, una parte di via Cittadella non è transitabile, in altri punti sono intervenute delle modifiche alla viabilità. C’è intanto chi giustamente segnala la propria presenza commerciale, si tratta del ristorantino “Rabarbaro” e di “Te la do io la merenda”. «Dietro al cantiere ci siamo noi» annunciano due cartelli sempre lungo via Cittadella. Ieri sull’Albo pretorio del Comune è apparsa l’ordinanza che dettaglia i provvedimenti temporanei in ordine alla circolazione stradale che per la verità si intendono a partire dal giorno 19 luglio (ore 7) fino al 25 luglio (ore 19).