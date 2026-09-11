Pavimenti storici nelle ex scuderie, servono 380mila euro

La venuta alla luce delle pavimentazioni originarie della stalla sono tra i motivi del supplemento di risorse necessario al cantiere in piazza Casali per il recupero delle ex Scuderie di Maria Luigia: 380mila euro (Iva inclusa) per far fronte a «circostanze di natura imprevista e imprevedibili e alla modifica di alcune lavorazioni emerse in fase esecutiva, a prescrizioni connesse alla tutela del bene, a esigenze di sicurezza e funzionalità dell’opera» e, per l’appunto, a «rinvenimenti archeologici ritenuti meritevoli di recupero e conservazione, con conseguente necessità di specifiche lavorazioni di recupero, puliziae reintegrazione». Lo spiega il provvedimento del Comune che approva la variante e la rimodulazione del quadro economico per la ristrutturazione dello storico edificio adiacente a Palazzo Farnese, destinato a ospitare il mercato coperto la cui attuale sede verrà demolita per dare corso a una complessiva riqualificazione di piazza Casali.

Dal momento che l’intervento alle ex Scuderie beneficia anche di fondi statali, è stato chiesto (e ottenuto) alla presidenza del Consiglio dei ministri l’utilizzo delle economie di gara per consente la copertura finanziaria della variante senza incremento del quadro economico complessivo, che rimane pari a 4,2 milioni (di 3,5 milioni l’importo contrattuale). Altro effetto delle lavorazioni aggiuntive è la fissazione del nuovo termine di ultimazione del cantiere al 30 dicembre 2026, «compatibile con le direttive del “Bando periferie”».