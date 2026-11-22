Testata e spunti al supermarket, già nei guai per accoltellamento
Dettagli emersi nel processo per direttissima nei confronti del 28enne finito in manette per la rapina avvenuta all’Esselunga di via Conciliazione
Paolo Marino
|2 ore fa
lDue anni fa era stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio per l’accoltellamento di un connazionale avvenuto a Reggio Emilia. Un regolamento di conti, insieme ad altre due persone, maturato negli ambienti dello spaccio e forse intrecciato con questioni di gelosia per una donna. Un dettaglio emerso nel processo per direttissima che si è tenuto ieri mattina nei confronti del 28enne finito in manette sabato pomeriggio per la rapina avvenuta all’Esselunga di via Conciliazione.
In attesa del processo per il tentato omicidio a Reggio, il giovane originario della Tunisia era sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di firma e dell’obbligo di dimora a Piacenza. È regolare in Italia e vive con i genitori in città. Ieri, al termine della direttissima, è stato rispedito a casa. Questa volta agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza che si terrà l’11 gennaio.
Per ciò che ha combinato all’Esselunga, è accusato di rapina, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali per aver dato una testata al direttore del supermercato (portato al pronto soccorso e dimesso con una prognosi di tre giorni), porto di un paio di forbici appuntite e falso per aver rimosso il microchip della carta d’identità elettronica con all’interno dei suoi dati anagrafici.