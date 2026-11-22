lDue anni fa era stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio per l’accoltellamento di un connazionale avvenuto a Reggio Emilia. Un regolamento di conti, insieme ad altre due persone, maturato negli ambienti dello spaccio e forse intrecciato con questioni di gelosia per una donna. Un dettaglio emerso nel processo per direttissima che si è tenuto ieri mattina nei confronti del 28enne finito in manette sabato pomeriggio per la rapina avvenuta all’Esselunga di via Conciliazione.

In attesa del processo per il tentato omicidio a Reggio, il giovane originario della Tunisia era sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di firma e dell’obbligo di dimora a Piacenza. È regolare in Italia e vive con i genitori in città. Ieri, al termine della direttissima, è stato rispedito a casa. Questa volta agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza che si terrà l’11 gennaio.

Per ciò che ha combinato all’Esselunga, è accusato di rapina, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali per aver dato una testata al direttore del supermercato (portato al pronto soccorso e dimesso con una prognosi di tre giorni), porto di un paio di forbici appuntite e falso per aver rimosso il microchip della carta d’identità elettronica con all’interno dei suoi dati anagrafici.