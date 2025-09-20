Banda dei bancomat, doppio assalto a Roveleto e Piacenza
Quattro ladri fanno esplodere lo sportello delle Poste e fuggono col denaro nel paese lungo la Via Emilia, poi ci provano al Galassia ma scatta l'allarme
Redazione Online
|3 ore fa
Il bancomat fatto esplodere a Roveleto di Cadeo
Doppio assalto della banda dei bancomat nella notte tra venerdì e sabato 20 settembre. Un colpo è andato a segno e l'altro è fallito per il tempestivo intervento di Metronotte e Polizia. I ladri, probabilmente gli stessi, sono entrati in azione a Roveleto di Cadeo: intorno all'una hanno fatto saltare, con esplosivo o gas, lo sportello automatico delle Poste. Il boato ha svegliato gli abitanti della zona. I malviventi, almeno quattro secondo le segnalazioni, sono riusciti a rubare il denaro che era all'interno del bancomat (sull'entità del bottino sono ancora in corso accertamenti) e a fuggire in direzione di Piacenza, sembra a bordo di un'Audi scura, prima che arrivassero i carabinieri di Fiorenzuola e le guardie dell'istituto di vigilanza.
Poco dopo i ladri hanno tentato di fare lo stesso proprio a Piacenza, al centro commerciale Galassia. Ma mentre provavano a sfondare le serrande all'ingresso è scattato il sistema di allarme e il rapido intervento delle guardie di Metronotte Vigilanza e delle pattuglie della Polizia ha costretto i malviventi a fuggire a mani vuote. Si allunga così l'elenco degli assalti ai bancomat. Soltanto martedì scorso, per l'ennesima volta, era stato fatto esplodere lo sportello automatico di Emil Banca lungo la statale 412.
La pattuglie di Metronotte e Polizia davanti al Galassia
La serranda divelta dai ladri