Banda dei bancomat, doppio assalto a Roveleto e Piacenza

Doppio assalto della banda dei bancomat nella notte tra venerdì e sabato 20 settembre. Un colpo è andato a segno e l'altro è fallito per il tempestivo intervento di Metronotte e Polizia. I ladri, probabilmente gli stessi, sono entrati in azione a Roveleto di Cadeo: intorno all'una hanno fatto saltare, con esplosivo o gas, lo sportello automatico delle Poste. Il boato ha svegliato gli abitanti della zona. I malviventi, almeno quattro secondo le segnalazioni, sono riusciti a rubare il denaro che era all'interno del bancomat (sull'entità del bottino sono ancora in corso accertamenti) e a fuggire in direzione di Piacenza, sembra a bordo di un'Audi scura, prima che arrivassero i carabinieri di Fiorenzuola e le guardie dell'istituto di vigilanza.

Poco dopo i ladri hanno tentato di fare lo stesso proprio a Piacenza, al centro commerciale Galassia. Ma mentre provavano a sfondare le serrande all'ingresso è scattato il sistema di allarme e il rapido intervento delle guardie di Metronotte Vigilanza e delle pattuglie della Polizia ha costretto i malviventi a fuggire a mani vuote. Si allunga così l'elenco degli assalti ai bancomat. Soltanto martedì scorso, per l'ennesima volta, era stato fatto esplodere lo sportello automatico di Emil Banca lungo la statale 412.