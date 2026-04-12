Barista accecata con spray, banditi in fuga con Rolex e incasso

Uno sconosciuto ha afferrato una barista alle spalle mentre saliva in auto, le ha tappato la bocca con la mano e le ha sussurrato: “Stai zitta, non urlare o qui finisce male”. Un attimo dopo un complice le ha spruzzato negli occhi dello spray urticante. Nella serata di venerdì 10 aprile la titolare di un bar ha vissuto attimi di terrore: è stata rapinata della borsetta con l’incasso della giornata, del suo orologio Rolex, del telefono cellulare e di una collanina.

L’episodio è accaduto davanti al Nabisco Bar, in via Alicata, traversale della via Emilia Pavese a San Nicolò. La vittima della rapina è una piacentina sessantenne che ancora sotto shock per l’accaduto, ieri - sabato 12 aprile - non ha riaperto il bar.

Sull’episodio stanno indagando i carabinieri. Uno dei gestori della vicina pizzeria Airone Rosa, quando ha sentito la collega gridare aiuto, è uscito di corsa dal locale, inseguendo i due malviventi per un lungo tratto di strada fino all’Eurospin. «Sono molto dispiaciuto, anzi amareggiato è la parola giusta per quello che è successo alla mia collega commerciante. Sì, ho tentato di inseguire i due, ma quando hanno attraversato la via Emilia ho iniziato a perderli, c’era molto traffico e a un certo punto non li ho più visti», ha raccontato. I due, correndo a piedi, sono arrivati fino in prossimità della linea ferroviaria Piacenza-Voghera, dove si sono dileguati.